Boas notícias para Sérgio Conceição a dois dias do Clássico contra o Sporting, da 31.ª jornada da Liga.



Fábio Cardoso deixou de constar no boletim clínico dos dragões e treinou sem limitações esta sexta-feira. Em sentido contrário, Diogo Costa, Samuel Portugal, João Mário, Marcano e Zaidu fizeram apenas tratamento, segundo informam os portistas no site oficial.



Os portistas têm novo treino agendado para as 10h30, no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição faz a antevisão ao jogo com o Sporting, agendado para as 20h30 do próximo domingo, no Dragão.