Más notícias para Sérgio Conceição na preparação para o duelo com o Famalicão, da 29.ª jornada da Liga.



Na sessão desta quarta-feira, o técnico portista não pôde contar com Fábio Cardoso, defesa que se juntou a Samuel Portugal, Zaidu e Marcano na lista de lesionados. Segundo explica o FC Porto, o central «sofreu uma mialgia de esforço na coxa esquerda e também fez tratamento, acrescido de trabalho de ginásio».



Os dragões têm novo treino agendado para as 10h30, desta quinta-feira. O FC Porto-Famalicão está marcado para as 18h00 do próximo sábado, no Dragão.