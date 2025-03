É mais uma dor de cabeça para Martín Anselmi.

Na mesma partida em que Rodrigo Mora saiu lesionado ainda no aquecimento antes do encontro contra o Arouca, Fábio Vieira viu a cartolina amarela pela quinta vez nesta edição do campeonato aos 83 minutos, o que se traduz numa suspensão de um jogo.

Assim sendo, o médio dos dragões, que até marcou pela segunda jornada consecutiva, vai falhar o próximo duelo frente ao Sp. Braga, algo que o treinador Martín Anselmi referiu já na conferência de imprensa após o encontro, recordando também a ausência de Vasco Sousa por lesão e ainda Rodrigo Mora.

De recordar, o FC Porto venceu o Arouca por 0-2 e volta a jogar no próximo sábado, dia 8 às 20h30, frente ao Sp. Braga.