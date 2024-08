Depois de ter sido oficializado como jogador do FC Porto na última quarta-feira, Fábio Vieira apresentou-se, esta quinta-feira de manhã, no Olival para o primeiro treino às ordens de Vítor Bruno.



Oo internacional sub-21 deixou muitos amigos no plantel a julgar pelas fotos partilhadas pelos dragões nas redes sociais e foi recebido com sorrisos e abraços.



O médio ofensivo volta ao Dragão por empréstimo do Arsenal e poderá ser opção para o Clássico contra o Sporting, agendado para o próximo sábado, em Alvalade.



Veja as imagens na galeria associada.