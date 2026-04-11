Francesco Farioli chamou o médio Tiago Silva e o avançado Tiago Andrade, da equipa B, para o último treino no Olival antes da visita ao Estoril na 29.ª jornada da Liga.

Neste sábado, o treinador do FC Porto não contou com os lesionados Martim Fernandes (tratamento), Nehuén Pérez (treino condicionado), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento e ginásio).

Os líderes do campeonato visitam o Estoril (7.º) neste domingo (20h30), antes da segunda mão dos “quartos” da Liga Europa, em Nottingham.