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FC Porto: Farioli concede primeira folga antes da chegada de reforços
Bednarek, Kiwior, Pietuszewski, Prpic, Froholdt, Zaidu e Pablo Rosario esperados no Olival na segunda-feira
Bednarek, Kiwior, Pietuszewski, Prpic, Froholdt, Zaidu e Pablo Rosario esperados no Olival na segunda-feira
Ao quarto dia de trabalho do FC Porto, no Olival, Francesco Farioli marcou a primeira folga da pré-temporada para este domingo, mas segunda-feira, no regresso ao trabalho, o treinador já deverá ter reforços de peso à disposição.
O boletim clínico da equipa continua a contar com os mesmos três nomes da véspera: Vasco Sousa (treino condicionado), André Miranda (tratamento) e Samu (treino condicionado).
Na próxima segunda-feira, no regresso ao trabalho, o grupo deverá ser reforçado com nomes como Bednarek, Kiwior, Pietuszewski, Prpic, Froholdt, Zaidu e Pablo Rosario.
Ficarão a faltar os mundialistas, Diogo Costa (Portugal), Eustáquio (Canadá) e, já eliminado, mas ainda com direito a férias, Deniz Gül (Turquia).
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TAGS: FC Porto Liga Treino Pré-temporada Reforços
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