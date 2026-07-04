Ao quarto dia de trabalho do FC Porto, no Olival, Francesco Farioli marcou a primeira folga da pré-temporada para este domingo, mas segunda-feira, no regresso ao trabalho, o treinador já deverá ter reforços de peso à disposição.

O boletim clínico da equipa continua a contar com os mesmos três nomes da véspera: Vasco Sousa (treino condicionado), André Miranda (tratamento) e Samu (treino condicionado).

Na próxima segunda-feira, no regresso ao trabalho, o grupo deverá ser reforçado com nomes como Bednarek, Kiwior, Pietuszewski, Prpic, Froholdt, Zaidu e Pablo Rosario.

Ficarão a faltar os mundialistas, Diogo Costa (Portugal), Eustáquio (Canadá) e, já eliminado, mas ainda com direito a férias, Deniz Gül (Turquia).