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Há 48 min
FC Porto: Farioli dá três dias de folga após conquista do título
Dragões começam esta quarta-feira a preparar a visita ao AVS
Dragões começam esta quarta-feira a preparar a visita ao AVS
Depois da vitória do último sábado na receção ao Alverca (1-0) que confirmou a conquista do título nacional, Francesco Farioli deu três dias de descanso ao plantel dos dragões.
Os jogadores voltam, por isso, na quarta-feira ao Centro de Treinos, no Olival, onde vão começar a preparar a visita ao já despromovido AVS.
O FC Porto, já campeão, volta a entrar em campo no Estádio do CD Aves, para cumprir calendário na penúltima jornada da Liga, num jogo com data e hora ainda por definir.
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