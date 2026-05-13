Farioli foi eleito, pelos colegas de profissão, o melhor treinador do mês de abril na Liga. O italiano repete esta distinção pela terceira vez, aliás, depois de ter ganhado também em agosto e em dezembro.

O técnico do FC Porto recolheu um total de 23,33 por cento dos votos, ficando à frente de João Henriques (AVS), que teve 16,67 por cento dos votos, e de José Mourinho (Benfica), que arrecadou 14,44 por cento das preferências dos colegas de profissão.

Farioli, que entretanto celebrou o primeiro título de campeão como treinador principal, conduziu o FC Porto à glória, tendo em abril vencido o Estoril (3-1), o Tondela (2-0) e o E. Amadora (2-1), além de um empate diante do Famalicão (2-2).