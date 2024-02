O FC Porto deu esta sexta-feira os últimos retoques na preparação para a receção ao Rio Ave, esta sexta-feira, no Olival, num treino em que Sérgio Conceição contou com apenas quatro «baixas».

Zaidu (Nigéria) e Mehdi Taremi (Irão) continuam ao serviço das respetivas seleções, enquanto Marcano fez apenas tratamento. A estes jogadores há ainda que juntar Gonçalo Borges que já fez treino condicionado, mas ainda não está disponível para o jogo da 20.ª jornada da Liga.

O FC Porto recebe o Rio Ave no Estádio do Dragão este sábado, num jogo que tem início marcado para as 20h30.