O administrador financeiro do FC Porto, Fernando Gomes, reconheceu a necessidade de a SAD resolver rapidamente a questão dos capitais próprios negativos (175,9 milhões de euros) e destacou a importância do acordo firmado com a Legends.



«É preciso explicar por que razão a SAD do FC Porto apresentou, a 30 de junho, um resultado tão negativo, quando os rivais apresentaram resultados positivos. Foi uma situação assumida e controlada pela administração porque, pela primeira vez, 30 de junho deixou de ser a data-limite para apresentar contas à UEFA. As empresas que tenham capitais próprios negativos passam a ter até 31 de dezembro para apresentar uma reversão de pelo menos 10 por cento desses capitais próprios, numa perspetiva de inscrição nas competições europeias. Depois, aconteceu o caso Otávio, que tinha uma cláusula de 40 milhões de euros até dia 15 de julho e de 60 milhões a partir desse dia. Já perto do fecho da janela de transferências, o Al Nassr ofereceu os 60 milhões que nós considerámos indispensáveis. Se tivéssemos feito essa venda antes, teríamos melhorado muito os resultados do exercício», referiu, em entrevista ao «Jornal de Notícias».



O administrador explicou ainda como é que a SAD portista vai apresentarc ontas positivas até fim do ano. «Só a venda do Otávio tem um impacto de 40 milhões. Depois, as receitas de participação na Champions só são contabilizadas agora. E temos outras perspetivas que são a de um grande negócio com uma multinacional ligada aos estádios norte-americanos, que vai valorizar imenso o FC Porto. Trata-se de uma grande empresa, que vai partilhar connosco o upgrade do Dragão», sustentou.



Apesar de ter referido várias vezes o acordo com a Legends, Fernando Gomes recusou indicar quanto é que este acordo vai render ao FC Porto. «Valor exato do negócio? Não posso declará-lo neste momento, porque assinámos um acordo de confidencialidade. Mas vai ser um negócio que vai valorizar imenso o nosso ativo e os resultados dos nossos capitais próprios. Desta vez, não tem nada a ver com futebol ou jogadores. Tem a ver com tudo o que são negócios do FC Porto. A Porto Comercial continuará a ser gerida pelo FC Porto. Eles serão nossos parceiros minoritários. E depois, por via disso, vamos conseguir aqui uma grande mais-valia que, no fim do ano, estaremos em condições de tornar pública», disse.



Fernando Gomes frisou que não haverá antecipação global das receitas deste acordo por parte da SAD do FC Porto e que não há necessidade de vender no mercado de inverno. O administrador, responsável pela área financeira,



«Sou portador das más notícias e estou cá para aguentar. Quando há coisas más para dizer, que o resultado das contas é negativo, sou sempre eu que falo e assumo a gestão. Esta é a minha especialidade e não me importo de dar a cara por isso. Mas, repito, não vou estar aqui até à morte. Não vou morrer no FC Porto, a não ser que alguma coisa má aconteça», concluiu.