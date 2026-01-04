Ao vencer nos Açores, neste domingo, o FC Porto atingiu a melhor primeira volta de sempre num campeonato a 18 equipas. Em 17 jornadas e 51 pontos possíveis, a turma de Francesco Farioli arrecadou 16 vitórias e um empate, ou seja, 49 pontos.

De recordar que os dragões apenas perderam pontos na receção ao Benfica (0-0), em outubro, na oitava jornada. Foi o único jogo sem golos dos azuis e brancos.

Quanto à baliza a zeros, o FC Porto conseguiu-o contra Vitória de Guimarães (3-0), Gil Vicente (2-0), Casa Pia (4-0), Nacional (1-0), Rio Ave (3-0), Arouca (4-0), Benfica (0-0), Famalicão (1-0), Estoril (1-0), Tondela (2-0), Alverca (3-0), AVS (2-0) e Santa Clara (1-0). Por outras palavras, os dragões sofreram golos nas vitórias frente a Sporting (2-1), Moreirense (2-1), Sp. Braga (2-1) e Estrela da Amadora (3-1).

O líder isolado e invicto do campeonato regista a melhor defesa – quatro golos sofridos – e o segundo melhor ataque, com 36 golos, tal como o Benfica, a 11 golos do Sporting. O melhor marcador é Samu, com 12 golos, enquanto Alberto Costa regista cinco assistências.

Assim, ficou para trás o registo do FC Porto de Sérgio Conceição em 2021/22, com 15 vitórias e dois empates (47 pontos) no término da primeira volta. Em simultâneo, os dragões de Farioli superaram a marca do Benfica de 2019/20, quando as águias atingiram os 48 pontos com 16 vitórias e uma derrota.

Eliminado da Taça da Liga, o FC Porto retoma a competição a 14 de janeiro (20h45), no Dragão, frente ao Benfica, em duelo a contar para os “quartos” da Taça de Portugal. Quanto ao campeonato, a segunda volta começa em Guimarães, a 18 de janeiro (20h30).