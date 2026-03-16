Depois da vitória sobre o Moreirense na 26.ª jornada da Liga (3-0), o plantel de Francesco Farioli desfruta de uma folga. Por isso, o FC Porto retoma o trabalho no Olival na terça-feira, apontando à segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa. Os azuis e brancos estão em vantagem na eliminatória, graças ao triunfo em Estugarda.

No boletim dos azuis e brancos constam os nomes de Samu, Nehuén Pérez e de De Jong, enquanto Thiago Silva continua ausente por motivos familiares. Quanto a Oskar Pietuszewski, saiu com queixas no domingo, mas sem motivo de preocupação.

O FC Porto lidera a Liga com sete pontos de vantagem sobre Sporting e Benfica.