O FC Porto acrescentou Francisco Conceição à lista de jogadores que estão entregues ao departamento médico, no regresso dos dragões ao trabalho, depois da épica conquista da Supertaça.

Já com os olhos postos na estreia da Liga, marcada para o próximo sábado, no Estádio do Dragão, frente ao Gil Vicente (20h30), Vítor bruno concentrou o plantel esta segunda-feira no Olival para nova sessão de trabalho.

No boletim clínico, divulgado pelo clube, aparece agora Francisco Conceição, que já tinha ficado fora da Supertaça. O extremo não treinou e fez apenas tratamento, enquanto Marcano fez trabalho de ginásio e Zaidu fez treino condicionado.

O FC Porto volta a treinar já esta terça-feira, pelas 10h00, mais uma vez, no Olival.