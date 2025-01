Francisco Moura voltou a trabalhar de forma condicionada no treino que o FC Porto realizou, esta quinta-feira, no Olival, tendo em vista a visita a Barcelos para o embate com o Gil Vicente, jogo da 18.ª jornada da Liga que está marcado para domingo (20h30).

Fora de combate continuam Martim Fernandes, Marko Grujic e Alan Varela, todos em tratamento às respetivas lesões.

Vítor Bruno volta a orientar mais um treino esta sexta-feira, novamente no Olival, numa sessão que está marcada para as 10h30.