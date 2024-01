Após a folga, o FC Porto voltou, esta quarta-feira, ao trabalho com vista à preparação para o jogo contra o Farense, da 19.ª jornada da Liga.



Na sessão desta quarta-feira, Sérgio Conceição não pôde contar com Zaidu (Nigéria) e Taremi (Irão), jogadores que estão serviço das respetivas seleções. Além dos dois internacionais, o técnico portista esteve privado de Marcano e Gonçalo Borges, dupla que realizou tratamento conforme informam os dragões no seu site oficial.



O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival. A visita ao São Luís está agendada para as 18h00 do próximo domingo.