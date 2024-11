Marko Grujic e Deniz Gül evoluíram para treino integrado condicionado e estão mais perto da recuperação plena.



Os dois juntaram-se a Marcano e realizaram treino integrado condicionado este sábado, conforme informam os dragões no seu site oficial.



O FC Porto volta a treinar este domingo, às 10h30, no Olival. Às 13h00, Vítor Bruno fala aos jornalistas na antevisão ao jogo da 12.ª jornada contra o Casa Pia, agendado para as 20h45 da próxima segunda-feira, no Dragão.