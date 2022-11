O FC Porto regressou este domingo ao Olival, um dia depois da goleada ao Paços de Ferreira (4-0), para dar início à preparação da deslocação a Mafra, jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, marcado para a próxima terça-feira (20h45).

Um treino matinal com três jogadores indisponíveis, como explica o boletim clínico do clube: Pepe treinou de forma condicionada, Gabriel Verón também trabalhou com limitações e Zaidu fez apenas tratamento.

Sérgio Conceição volta a orientar outro treino já esta segunda-feira, no Olival, numa sessão prevista para as 16h00, antes do treinador fazer a antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para as 17h15.