A goleada caseira sofrida no clássico com o Benfica, elevou para 28 o número de pontos perdidos pelo FC Porto em toda a Liga 2024/25.

Significa isto que os azuis e brancos têm uma média de apenas 2 pontos por jogo, menos do que no final de cada temporada pós 2004/05, quando concluíram a campanha (2.º lugar) com 1,79 pontos por partida.

Até à saída de Vítor Bruno, concretizada após a derrota por 3-1 com o Gil Vicente em Barcelos na 18.ª jornada, os portistas tinham perdido 14 pontos.

Depois disso, os azuis e brancos deixaram escapar os mesmos 14 pontos, mas em pouco mais de metade (dez) jogos.

Com Martín Anselmi, o desperdício é agora superior a um ponto perdido por partida: 12 em nove jogos, o que se traduz não só em mais um adeus prematuro ao título, como no risco de perda de um lugar do pódio, algo que os dragões desconhecem desde a longínqua época de 1975/76, quando terminaram o campeonato no 4.º lugar.

Perdas de pontos do FC Porto em 2024/25:

Com Vítor Bruno: 14 pontos

Com José Tavares (interino): 2 pontos

Com Martín Anselmi: 12 pontos