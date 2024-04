O FC Porto regressou esta quinta-feira ao trabalho, no Olival, para preparar um novo embate com o Vitória de Guimarães, agora em casa e a contar para a 28.ª jornada da Liga.

Poucas horas depois da vitória sobre a equipa de Álvaro Pacheco (1-0), no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição orientou novo treino, já a pensar no jogo que está marcado para as 20h30 do próximo domingo.

No boletim clínico continuam a constar os nomes de Zaidu e Marcano, ambos em tratamento, mas Diogo Costa e Francisco Conceição, que cumpriram castigo no jogo de quarta-feira, voltam a estar à disposição. Fora do jogo de domingo, além dos lesionados, estão agora o central Otávio e o avançado Evanilson que, depois de completarem uma série de amarelos, vão agora cumprir um jogo de castigo.

FC Porto e Vitória jogam este domingo para a Liga e voltam a encontrar-se no Estádio do Dragão no próximo dia 17, desta feita para o segundo jogo mão da meia-final da Taça de Portugal.

O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, com mais uma sessão marcada para as 10h30, no Olival.