O FC Porto informou esta terça-feira que já foram vendidos 40 mil bilhetes para a receção ao Moreirense.

Esta época os azuis e brancos já conseguiram ultrapassar este número em cinco ocasiões, diante do Farense, do Arouca, do Portimonense, do Chaves e do SC Braga.

O FC Porto-Moreirense, partida da jornada inaugural da segunda volta do campeonato, está marcado para as 20h30 de sábado.