O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou 17.230 euros em multas ao FC Porto, devido aos incidentes na receção ao Famalicão (1-1), na jornada passada da Liga.

A maior coima, no valor de 10.220 euros, está relacionada com o arremesso de objetos por parte de adeptos portistas na direção dos jogadores famalicenses. Na sequência do golo de Sorriso, aos 54 minutos, foram arremessados «na direção do relvado um isqueiro e sete garrafas de água, sem tampa, cujo conteúdo líquido não foi possível apurar, tendo todos aqueles objetos caído fora do retângulo de jogo».

«Nenhum daqueles objetos atingiu qualquer um dos agentes desportivos ali presentes, nem obrigou à interrupção do jogo, uma vez que o mesmo, por essa altura, encontrava-se parado no seguimento da marcação daquele golo», lê-se no mapa de castigos do CD.

O FC Porto terá ainda de pagar multas de 4.460 e 1.275 euros devido à deflagração de engenhos pirotécnicos por parte do público no Estádio do Dragão.

Além destas coimas, foi aplicada uma de 1.275 pela entrada no terreno de jogo do vice-presidente Tiago Madureira, do elemento de segurança Francisco Magalhães e do diretor de segurança Diogo Costa aquando dos festejos do golo de Seko Fofana.

Callum Walsh, preparador físico dos dragões, foi suspenso por um jogo e multado em 3.440 euros, por protestos na direção da equipa de arbitragem e «repetindo por várias vezes o sinal VAR».