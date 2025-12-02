O FC Porto publicou o tradicional vídeo de Natal, desta vez, com muita imaginação, com a família portista reunida, devidamente equipada para o efeito, numa festa com várias referências aos filmes mais vistos na época natalícia.

Um vídeo animado que começa com Wlliam Gomes a «roubar» uma rabanada, antes de Rodrigo Mora introduzir a primeira referência a um filme, neste caso, o clássico «Sozinho em casa».

A família portista aparece depois numa sessão de bingo em que Pepê tira o número 31, o número de campeonatos que a equipa do Dragão quer ostentar no final da época, que todos os jogadores têm nos respetivos cartões. «É nosso», diz Pepê.

Seguem-se mais referências a mais clássicos do cinema, até que o treinador Francesco Farioli entra na sala, com um ar muito sério...para desejar um bom Natal aos «rapazes» e à «la famíglia portista».

Ora veja: