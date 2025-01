Depois do Nacional-Benfica em outubro, o nevoeiro adiou mais um jogo na Choupana, agora com o FC Porto.

Em comunicado, os dragões dirigiu-se aos sócios e adeptos. «O FC Porto lamenta profundamente os transtornos causados pelo adiamento do jogo contra o CD Nacional aos sócios e adeptos que se deslocaram à Madeira», lê-se.

«Ciente das dificuldades logísticas causadas por este adiamento, o FC Porto espera poder contar com a presença do maior número de Dragões no Estádio da Madeira», apelou ainda o clube azul e branco.

O Nacional-FC Porto, que foi interrompido antes do quarto de hora do jogo, vai ser reatado, se as condições meteorológicas o permitirem, a 15 de janeiro a partir das 17h00.

COMUNICADO DO FC PORTO NA ÍNTEGRA:

«O FC Porto lamenta profundamente os transtornos causados pelo adiamento do jogo contra o CD Nacional aos sócios e adeptos que se deslocaram à Madeira.



O Clube agradece a lealdade e a dedicação da massa associativa, reconhecendo a importância da mesma e do apoio de todos os portistas na luta pelos objetivos em disputa até ao final da temporada.



Ciente das dificuldades logísticas causadas por este adiamento, o FC Porto espera poder contar com a presença do maior número de Dragões no Estádio da Madeira quando o encontro da 17.ª jornada for reatado (15 de janeiro, 17h00).



O apoio incondicional dos sócios e adeptos é a maior força do Futebol Clube do Porto.»