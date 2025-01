O lateral-direito Martim Fernandes, com uma lesão muscular na face posterior da coxa direita, aumentou esta segunda-feira o lote de ausências para o treinador Vítor Bruno no treino do FC Porto, no dia seguinte à derrota por 2-0 ante o Nacional, em jogo da 17.ª jornada da Liga.

Martim Fernandes, que saiu lesionado perto do intervalo, realizou tratamento, juntando-se ao lateral-esquerdo Francisco Moura e aos médios Alan Varela e Marko Grujic no lote de ausências por lesão.

Depois de regressar ao Olival na manhã desta segunda-feira, a equipa do FC Porto tem um dia de folga e volta ao trabalho na quarta-feira, para preparar a visita a Barcelos.

O FC Porto joga ante o Gil Vicente, para a 18.ª jornada da Liga, no próximo domingo, num jogo que está marcado para as 20h30.