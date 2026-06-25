O FC Porto manifestou-se «solidário» e, acima de tudo, «preocupado» com os violentos sismos que abalaram a Venezuela na quarta-feira.

«FC Porto solidário com as vítimas do sismo na Venezuela. Clube acompanha as notícias com profunda preocupação e lamenta a situação vivida no país», destaca o clube numa publicação nas redes sociais.

Para já estão confirmados 32 mortos e mais de 700 feridos provocados por dois fortes sismos (7,2 e 7,5 na escala de Richter), mas estes números devem aumentar nas próximas horas, face ao nível de destruição e aos muito desaparecidos.