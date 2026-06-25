FC Porto manifesta «profunda preocupação» com os sismos na Venezuela
Clube está solidário com as vítimas e está a acompanhar a situação
Clube está solidário com as vítimas e está a acompanhar a situação
O FC Porto manifestou-se «solidário» e, acima de tudo, «preocupado» com os violentos sismos que abalaram a Venezuela na quarta-feira.
«FC Porto solidário com as vítimas do sismo na Venezuela. Clube acompanha as notícias com profunda preocupação e lamenta a situação vivida no país», destaca o clube numa publicação nas redes sociais.
Para já estão confirmados 32 mortos e mais de 700 feridos provocados por dois fortes sismos (7,2 e 7,5 na escala de Richter), mas estes números devem aumentar nas próximas horas, face ao nível de destruição e aos muito desaparecidos.
FC Porto solidário com as vítimas do sismo na Venezuela— FC Porto (@FCPorto) June 25, 2026
Clube acompanha as notícias com profunda preocupação e lamenta a situação vivida no país
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