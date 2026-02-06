O FC Porto cumpriu nesta sexta-feira mais um treino com vista ao clássico com o Sporting.

Martim Fernandes, que saiu lesionado no último jogo dos dragões diante do Casa Pia, continua entregue ao departamento médico dos azuis e brancos. O lateral fez apenas tratamento e trabalho de ginásio, tal como Nehuén Pérez e Luuk de Jong, lesionados de longa data.

O FC Porto-Sporting joga-se na próxima segunda-feira a partir das 20h45. As duas equipas chegam ao clássico separadas por 4 pontos.