FC Porto: Martim ainda no boletim clínico a três dias do clássico
Lateral fez tratamento e trabalho de ginásio
O FC Porto cumpriu nesta sexta-feira mais um treino com vista ao clássico com o Sporting.
Martim Fernandes, que saiu lesionado no último jogo dos dragões diante do Casa Pia, continua entregue ao departamento médico dos azuis e brancos. O lateral fez apenas tratamento e trabalho de ginásio, tal como Nehuén Pérez e Luuk de Jong, lesionados de longa data.
O FC Porto-Sporting joga-se na próxima segunda-feira a partir das 20h45. As duas equipas chegam ao clássico separadas por 4 pontos.
