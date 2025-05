Nas derradeiras semanas antes de completar 18 anos, Rodrigo Mora conseguiu três golos em quatro jornadas. Titular indiscutível no FC Porto – no caso, frente a Benfica, Casa Pia, Famalicão e Estrela da Amadora – o jovem médio fez o gosto ao pé na visita aos “Gansos” e bisou na receção aos famalicenses.

Estes números foram suficientes para Mora recolher 27,78 por cento dos votos dos treinadores da Liga, superando Kökcü (Benfica, 17,46 por cento) e João Mendes (Vitória de Guimarães, 11,11 por cento).

Na época de estreia na equipa principal do FC Porto, Rodrigo Mora leva nove golos e quatro assistências em 31 partidas. Como já referido pelo Maisfutebol, instaurou-se a “Moradependência” no Dragão.

As últimas derrotas do FC Porto remontam a abril, em casa, frente ao Benfica, e na Reboleira, com o Estrela. Ou seja, nas últimas sete jornadas, os azuis e brancos saíram derrotados quando Mora não marcou ou assistiu.

O FC Porto está bem posicionado para terminar a Liga no 3.º posto. Na última jornada há receção ao Nacional, na tarde de sábado (18h).