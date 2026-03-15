FC Porto-Moreirense, 3-0 (crónica)
Dragão de gala para desvendar a primavera
Dragão de gala para desvendar a primavera
A primavera anunciou-se neste domingo na Invicta e contagiou o FC Porto para uma tranquila vitória sobre o Moreirense (3-0). Ultrapassadas as intempéries com Casa Pia, Sporting e Benfica, além de vitórias poucos convincentes, os comandados de Francesco Farioli voltaram a ferir cedo e encerraram a contenda antes do intervalo.
Neste duelo da 26.ª jornada – no intervalo dos “oitavos” da Liga Europa – Farioli apenas manteve Diogo Costa, Bednarek e Zaidu de início.
No Moreirense, Vasco Botelho da Costa apostou em Landerson e Afonso Assis, relegando Luís Hemir para o banco e colmatando a ausência do castigado Leandro Santos.
Prevenido para variações de temperatura, o dragão só desacelerou quando viu ruir a muralha cónega. Na primeira oportunidade de golo – e no primeiro erro de construção do Moreirense – Gül serviu Pietuszewski e o polaco rematou para defesa André Ferreira. Todavia, o guardião desviou para a frente, onde Gabri Veiga surgiu a solo. O médio apontou o quinto golo na época quando o relógio decalcava o minuto 14.
Face à apatia forasteira, Pietuszewski duplicou a vantagem aos 25 minutos. Como foi recorrente até ao intervalo, Pepê recuperou a posse no miolo e apostou em Froholdt, pela direita. O dinamarquês entrou na área e apontou ao segundo poste, onde Pietuszewski ajeitou e desferiu um arcado indefensável, alcançando o terceiro golo em quatro jogos.
Até à pausa, a turma de Farioli muniu-se contra constipações e alergias, mantendo a pressão. Ainda assim, Pietuszewski, Gül e Gabri Veiga não ampliaram a vantagem – em várias ocasiões mérito de André Ferreira, guardião dos cónegos.
Ainda que a etapa complementar tenha arrancado com a brisa de outras semanas – com Landerson a atirar ao poste ao minuto 53 – pouco criaram os comandados de Vasco Botelho da Costa, prejudicado pelas lesões de de Álvaro Martínez, Dinis Pinto, Cédric Teguia, Yan Lincon e de Michel, e pela ausência do castigado Leandro Santos. Em simultâneo, o Moreirense revelou uma defesa nervosa e nunca apresentou o tão bem conhecido fio de construção.
Moreirense, Jogada, Landerson, 53m— VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 15, 2026
Landerson acerta no poste esquerdo com remate com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Alan.#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA26 #FCPMFC #FCP #MFC pic.twitter.com/yZwQq8b9BB
Entre trocas, André Ferreira agigantou-se perante Moffi, mas nada pôde fazer perante o já tradicional arco de William Gomes. Decorria o minuto 81 quando o extremo – que neste domingo completa 20 anos – fletiu da direita para o meio e apontou o décimo golo na época, reforçando a euforia no Dragão.
De sorriso rasgado e confiante na primavera da Invicta – quiçá a culminar em títulos – o FC Porto atingiu os 69 pontos, sete sobre Sporting e Benfica. Segue-se o “round” decisivo com o Estugarda nos “oitavos” da Liga Europa, com os portistas em vantagem (1-0).
Por sua vez, o Moreirense encaixou a quarta jornada sem ganhar e estacionou no oitavo lugar, com 35 pontos – muito tranquilo, diga-se. No sábado (15h30) há receção ao Arouca (12.º).