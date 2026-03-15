A Figura: Froholdt

“Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” é um filme de 2022, mas podia ser o resumo da época de Victor Froholdt, a âncora do FC Porto de Francesco Farioli. Além de atingir a sexta e a sétima assistência – quando serviu Pietuszewski (2-0) e William Gomes (3-0) – o dinamarquês foi totalista, participou em todos os momentos – evidenciando-se na transição ofensiva pelo corredor direito – acumulou dois cortes e ganhou quatro duelos em sete. Insaciável e, uma vez mais, imparável. Quiçá figura maior desta edição da Liga.

O Momento: Pietuszewski reserva os três pontos, minuto 25

Implacável quando requisitado por Froholdt, o extremo polaco fez o terceiro golo em quatro jogos. E até poderia ter bisado antes do intervalo, desperdiçando duas enormes oportunidades. O 2-0 serve de momento capital pois descartou qualquer esperança do Moreirense. O ritmo nunca escapou ao FC Porto e a vantagem madrugadora abriu caminho a uma noite tranquila.

Outros destaques.

André Ferreira: o guarda-redes do Moreirense evitou a goleada, acumulando seis defesas, quatro das quais dentro da pequena área. Intocável na baliza dos cónegos, Ferreira agigantou-se perante Gül, Moffi e Rodrigo Mora. Nada pôde fazer nos três golos sofridos, com muitas responsabilidades para os médios e defesas do Moreirense.

Bednarek: o patrão da defesa do FC Porto segue sereno e, neste domingo, acumulou nove recuperações de bola, além de oito duelos ganhos – em 10. Sem receio de tentar a sorte nas bolas paradas ofensivas, o polaco acalmou o ritmo quando necessário e fixou a linha defensiva no meio-campo, uma vez que o duelo só conheceu um sentido.

Pepê: apto para todo o corredor direito, o brasileiro recuou e liderou a primeira fase de pressão. Por isso, recuperou a posse em vários momentos e iniciou a jogada que culminou no 2-0. Tal como Froholdt, Pepê também participou nas várias transições, sendo rendido por William Gomes aos 72 minutos.

Gül: nervoso no momento de rematar, colheu alguns créditos por boas decisões na construção adiantada. Em todo o caso, o internacional turco continua a perder terreno para Moffi.

William Gomes: em noite de aniversário, os 20 anos foram brindados com o tradicional – e indefensável – arco desferido pela direita. Uma oportunidade basta para o brasileiro continuar a convencer.

Rodrigo Mora: apontado ao contra-ataque na companhia de Borja Sainz e Moffi, o “baixinho” lançou inúmeras investidas na fase final do jogo. Menos egoísta e mais esclarecido.