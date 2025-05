O apagão na Reboleira, há uma semana, incapacitou o FC Porto de compor uma exibição convincente no regresso ao Dragão. Na noite desta sexta-feira, os azuis e brancos venceram o Moreirense (3-1), mas não convenceram, tal a escassez de ideias e a dependência de Rodrigo Mora.

Para o encontro que inaugurou a 32.ª jornada, Martín Anselmi não contou com Alan Varela – que cumpriu castigo por acumulação de amarelos – pelo que devolveu Eustáquio ao meio-campo, apostando em Nehuén Pérez para completar o trio defensivo. Na frente, Samu retomou o posto habitual, em detrimento de Deniz Gül.

Entre os cónegos – que continuam sem contar com o treinador Bacci, a recuperar de uma pneumonia – Dinis Pinto e Ivo Rodrigues renderam Gilberto Batista e Rúben Ismael, respetivamente.

Recorde o desenrolar da partida.

Numa noite fria – a adivinhar a chuva – os comandados de Anselmi foram incapazes de renovar ideias. Por isso, ainda que na mó de cima, revelaram-se incapazes de encontrar espaço na profundidade, ameaçar a balizar de Caio Secco e – claro – de saciar Samu. Em simultâneo, desde princípio, os assobios do tribunal do Dragão foram implacáveis, ensurdecedores a cada atraso para Cláudio Ramos.

Para lá do gelo na alma, o apagão desta semana deixou os dragões desconectados, confusos na frente e intermitentes atrás. Escasseavam as linhas de passe para Mora, Fábio Vieira e Pepê, a participação de Samu e os cruzamentos devidamente definidos.

Até à meia-hora, Rodrigo Mora era o mais inconformado, responsável por recuperar a posse, atrair a pressão e lançar as investidas dos colegas. Curiosamente – impressionante a fatalidade do futebol – quando Mora tirou tinta ao poste esquerdo de Caio Secco, os cónegos partiram para um contra-ataque letal.

Face à apatia da defesa azul e branca, Alanzinho convidou Maranhão a ser feliz. E o brasileiro não se fez rogado. Descaído para a direita, na área, atirou cruzado e atingiu o terceiro golo na Liga, além da segunda jornada consecutiva a faturar.

Em suma, o cinismo e organização do Moreirense levou a melhor sobre o domínio – de pólvora seca – dos anfitriões. Naturalmente, as hostes portistas revoltaram-se, tal o vazio de fé.

Ainda que Francisco Moura tenha reduzido ao minuto 40 – ao voar pelo segundo poste, após cruzamento à direita, de Fábio Vieira – a contestação prevaleceu até à etapa complementar. Até porque – sublinhe-se – o segundo golo do ala na Liga tratou-se de um raro momento de dinamismo.

Até ao intervalo, Cláudio Ramos agigantou-se, negando os golos de Frimpong e Teguía. Foi a confirmação de uma primeira parte apática dos anfitriões no setor recuado, permeável aos raros contra-ataques dos cónegos.

Samu e Mora para acalmar as hostes

Se ao apito inicial se seguiram momentos frescos, a segunda parte começou gelada, vazia em destaques. Até que, aos 68 minutos, João Mário conquistou um penálti e Samu e interrompeu o jejum que durava há três rondas. Até então, seria improvável que o ponta de lança contribuísse de outra forma. Era mero vulto na muralha verde, distante dos construtores Rodrigo Mora e Fábio Vieira.

A partir dos 70 minutos, a defesa do Moreirense revelou-se agastada com a potencial derrota, sucumbindo à pressão. Ao inaugurar desta fase inédita do encontro, Rodrigo Mora aproveitou para prostrar os adversários, correr para a esquerda e servir Samu, que ao primeiro poste fuzilou Caio Secco, rubricando o 18.º golo no campeonato. Estavam decorridos 79 minutos.

O jovem espanhol não bisava desde 28 de dezembro, aquando da goleada sobre o Boavista (4-0).

Consulte os destaques individuais deste encontro.

Ao regressar aos triunfos, o FC Porto toma de assalto o 3.º lugar, com 65 pontos, um de vantagem sobre o Sp Braga, que este sábado recebe o Santa Clara (6.º). No calendário dos portistas segue-se a visita ao Boavista, a 11 de maio.

Por sua vez, o Moreirense permanece no 10.º lugar – com a manutenção garantida – com 36 pontos. Ao cabo de quatro jornadas sem vencer, os cónegos recebem o Estoril (8.º), a 11 de maio.