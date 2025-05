Jairo Machado, antigo jogador do FC Porto, na década de setenta do século passado, faleceu no passado domingo, aos 75 anos, em Matosinhos, vítima de um enfarte cardíaco.

A notícia foi confirmada por familiares residentes no Brasil, em declarações à Globo. «Infelizmente, tio Jairo faleceu domingo, um enfarto. A trajetória dele no CS Alagoano foi a base para ele ser um dos primeiros jogadores a jogar fora do Brasil, jogou em grandes equipas de Portugal, jogou nos EUA... Bem no início dos anos 70, ele era menor de idade quando foi pra Portugal, minha avó precisou autorizar», conta uma sobrinha do antigo jogador.

De facto, Jairo chegou a Portugal em 1973 para representar o Penafiel, mas também jogou no Salgueiros, antes de chegar ao FC Porto de José Maria Pedroto, na temporada de 1977/78, num plantel onde jogavam jogadores como Fonseca. Murça, Gabriel, Rodolfo Reis, Otávio Machado, Seninho e o «bibota» Fernando Gomes.

Cumpriu duas temporadas nas Antas, com uma experiência no Dallas Tornado pelo meio, e foi duas vezes campeão de Portugal.

Depois do FC Porto continuou a jogar em Portugal, representando sucessivamente o Beira-Mar, Sanjoanense, Farense, Penafiel, Felgueiras, Valadares e FC Foz.