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Há 40 min
FC Porto mostra os Aliados limpos poucas horas depois da festa
Dragões fizeram a festa pela noite fora para celebrar o 31.º campeonato
TFR
Dragões fizeram a festa pela noite fora para celebrar o 31.º campeonato
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A festa do 31.º campeonato do FC Porto foi «rija». Ainda assim, poucas horas depois, os Aliados – ponto central dos festejos azuis e brancos – já se encontravam limpos.
Os dragões publicaram no X, antigo Twitter, uma imagem que mostra os Aliados completamente limpos. De acordo com os dragões, a foto foi tirada às 12h18 – já depois de uma longa noite de festa.
Ora veja:
12h18 💙 Aliados limpos. Obrigado pic.twitter.com/qLZCrmdIiW— FC Porto (@FCPorto) May 17, 2026
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