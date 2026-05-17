A festa do 31.º campeonato do FC Porto foi «rija». Ainda assim, poucas horas depois, os Aliados – ponto central dos festejos azuis e brancos – já se encontravam limpos.

Os dragões publicaram no X, antigo Twitter, uma imagem que mostra os Aliados completamente limpos. De acordo com os dragões, a foto foi tirada às 12h18 – já depois de uma longa noite de festa.

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