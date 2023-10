O FC Porto foi multado em 7.650 euros por causa do comportamento dos adeptos na vitória frente ao Rio Ave, da terceira jornada da Liga.

Em causa, segundo se lê no acórdão divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, estão duas infrações.

A primeira prende-se com uma invasão de campo aquando de um dos golos dos dragões. A segunda, e mais gravosa – valeu 5.100 euros do valor total da multa –, deve-se a agressões por partes de adeptos a agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).

«Aquando da detenção de um deles e com o objetivo de lograr a fuga do detido, bateram com as hastes das bandeiras que usavam na coreografia, nos agentes da PSP, sem que aquelas agressões tenham causado lesão de especial gravidade», lê-se, na nota.