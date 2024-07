O FC Porto anunciou esta quinta-feira que vai recuperar o evento «FC Porto na Baixa», cinco anos depois do último, marcando encontro com os adeptos no centro da cidade, desta vez, junto ao Largo Amor de Perdição, em frente ao jardim da Cordoaria.

Uma tradição que o cube manteve ao longo de sete temporadas consecutivas, mas que estava suspenso desde 2019 e que vai agora ser retomado, no próximo dia 25 de julho, a partir das 18h00, num novo local.

Nas primeiras edições, a família portista concentrou-se em locais como a Rua Cândido dos Reis, Passeio dos Clérigos, Ribeira, Praça Dom João I ou na reitoria da Faculdade de Ciências, mas, desta vez, a festa será junto ao largo que tem a estátua do escritor Camilo Castelo Branco, em frente à Cordoaria.

Uma decisão da nova direção que «reflete o compromisso do clube com a comunidade», mas também para estreitar as relações com Câmara Municipal do Porto. «O “FC Porto na Baixa” é uma oportunidade única para fortalecer a colaboração com as autoridades locais, promovendo um espírito de união e cooperação que beneficie tanto o clube quanto a cidade», refere o comunicado.

Repetindo os modelos anteriores, o evento contará com música ao vivo, Dj’s, e contará com a presença das mascotes Draco e Viena, além da presença do plantel do FC Porto e de atletas de outras modalidades.

O ponto alto do FC Porto na Baixa, à imagem das anteriores edições, será o desfile dos jogadores com os novos equipamentos para a temporada 2024/25 acompanhado por um espetáculo de luz, som e pirotecnia.