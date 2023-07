Oficializado como reforço do FC Porto no último sábado, Nico González trabalhou este domingo pela primeira vez às ordens de Sérgio Conceição.



O médio espanhol participou no treino desta manhã e ainda esteve presente no estádio do Dragão a conhecer os cantos à «nova casa». Além do ex-Barça, também Samuel Portugal trabalhou sem limitações após ter ficado de fora da partida contra o Rayo Vallecano devido a uma indisposição.



Em sentido contrário, Diogo Costa e João Mário fizeram treino condicionado enquanto Veron e Evanilson realizaram apenas tratamento.



O FC Porto volta a treinar esta segunda-feira, às 17h00, no Olival, à porta fechada.