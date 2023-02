O treinador-adjunto do FC Porto, Diamantino Figueiredo, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Marítimo (2-0), em jogo da 18.ª jornada da Liga:

[O que mudou da primeira para a segunda parte?] «O que mudou foi a nossa postura em termos de querer jogar e não olharmos para a agressividade da equipa do Marítimo. Só por isso é que conseguimos os três pontos, que era o nosso objetivo.

[FC Porto acanhou-se perante a agressividade do Marítimo?] A nossa agressividade tem sido ao longo destes anos positiva, na disputa da bola. É assim que jogamos, mas as equipas tentam equilibrar o que é a agressividade, não percebo as expulsões do nosso treinador e do Vítor Bruno.

[Foi importante manter a cabeça fria após a expulsão de Bernardo Folha?] Fomos uma equipa muito consistente mentalmente. Pensámos o jogo e claramente fomos equilibrados nesse momento do jogo.

[Expulsões de Vítor Bruno e Sérgio Conceição] Por nada. Eu estava ali perto, o Vítor protestou, mas nada de especial, nada muito agressivo. E a expulsão de Sérgio Conceição é inadmissível.»