Pedro Moreira estreou-se no Casa Pia com uma vitória, na receção ao Portimonense, e garante agora estar preparado para defrontar o FC Porto. A formação lisboeta joga no Estádio do Dragão, este sábado, a partir das 20.30 horas.

«Estamos à espera de uma equipa forte, que raramente perde, que luta por títulos e que em sua casa é muito dominadora. Vamos tentar contrariar com as nossas armas essa supremacia que está inerente a este adversário e de uma forma humilde ir atrás do melhor resultado possível para o Casa Pia», começou por dizer.

«Avaliámos vários jogos do FC Porto com vários adversários, contra várias equipas, e o que notámos é uma forma impressionante de ser acutilante e agressivo, sobretudo no meio campo ofensivo. O que posso garantir é que estamos prontos. Preparámo-nos com vários exercícios para isso, sabendo que é difícil para as equipas pequenas jogar neste estádio, vamos tentar da melhor forma possível contrariar a supremacia que eles têm e ir atrás de coisas boas para nós.»

Pedro Moreira falou ainda da recuperação de vários jogadores desde que chegou. Frente ao Portimonense já contou com Pablo Roberto, Samuel Justo, Ângelo Neto e Beni Mukendi, agora para o FC Porto tem também o venezuelano Segovia.

«Quanto mais opções tiver, melhor para mim e melhor para a equipa. Aumenta a competitividade no plantel e permite-me a mim ter mais opções para fazer escolhas.»