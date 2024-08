Depois de terem estado no Dragão a assistir ao jogo com o Rio Ave, Samu Omorodion e Gül realizaram o primeiro treino às ordens de Vítor Bruno.



Nas várias imagens que o FC Porto partilhou nas redes sociais vê-se os dois avançados à conversa com equipa técnica, colegas e staff. Já no relvado, a dupla não se livrou do «túnel» da praxe.



Os dragões somam por vitórias todos os jogos disputados esta temporada e na próxima jornada tem Clássico agendado com o Sporting, em Alvalade.



Veja a «praxe» dos dois reforços: