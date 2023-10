O jogador do FC Porto, Pepê, anunciou que vai ser pai pela primeira vez.



O brasileiro partilhou uma fotografia com a companheira, Valentina Marcussi, na Praia de Lavadores, em Vila Nova de Gaia, onde ambos surgem a segurar imagens da ecografia do bebé, para dar conta da novidade.



Antigos colegas como Fábio Vieira, Alex Telles, Otávio ou Fernando Andrade, e atuais companheiros de equipa, casos de André Franco, Wendell ou Evanilson, fizeram questão de felicitar o extremo de 26 anos.