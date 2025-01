Pepê estará de fora das opções do FC Porto para a deslocação dos dragões a casa do Gil Vicente neste domingo.

Segundo os jornais Record e O Jogo, o jogador brasileiro foi riscado das opções de Vítor Bruno depois de ter ficado aquém do rendimento esperado em jogos e treinos. Recorde-se que Pepê foi substituído ainda na primeira parte do jogo do FC Porto com o Nacional, que os azuis e brancos perderam por 2-0.

«Vão estar na convocatória os jogadores que tenho a forte convicção ao dia de hoje que vão deixar a pele em campo, que têm muita vontade de servir o FC Porto», disse Vítor Bruno na antevisão ao jogo da 18.ª jornada.

O treinador do FC Porto confirmou os regressos de Francisco Moura e Alan Varela aos convocados e informou que Marcano está fora devido a um problema físico, nunca mencionando Pepê.

O Maisfutebol contactou fonte oficial dos azuis e brancos no sentido de confirmar a ausência de Pepê dos convocados do FC Porto, mas não obteve resposta.