Pepê vai falhar o jogo com o Casa Pia, devido a um traumatismo no olho, que sofreu na sequência de uma pancada que lhe deslocou a retina.

O brasileiro fez nesse sentido uma pequena intervenção a laser no Hospital CUF, de forma a debelar o problema provocado na retina, mas não recupera a tempo de ser opção este domingo.

A informação já foi, de resto, confirmada pelo FC Porto.

«Comunicamos que o jogador Pepê teve um Traumatismo no olho com lesão ocular e ficará de fora do jogo contra o Casa Pia. Daremos update do estado do jogador nos próximos dias», garantiu o departamento de comunicação.

RELACIONADOS
Casa Pia quer desafiar FC Porto «que investiu 100 milhões»
«Pressão tem de ser privilégio quando se joga para ganhar»
«Esperamos que Samu recupere antes da pausa internacional»