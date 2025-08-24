Pepê vai falhar o jogo com o Casa Pia, devido a um traumatismo no olho, que sofreu na sequência de uma pancada que lhe deslocou a retina.

O brasileiro fez nesse sentido uma pequena intervenção a laser no Hospital CUF, de forma a debelar o problema provocado na retina, mas não recupera a tempo de ser opção este domingo.

A informação já foi, de resto, confirmada pelo FC Porto.

«Comunicamos que o jogador Pepê teve um Traumatismo no olho com lesão ocular e ficará de fora do jogo contra o Casa Pia. Daremos update do estado do jogador nos próximos dias», garantiu o departamento de comunicação.