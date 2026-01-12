Oskar Pietuszewski já é opção para Francesco Farioli. O FC Porto já recebeu autorização da FIFA para proceder à inscrição do jovem polaco, de apenas 17 anos, e por isso mesmo já regularizou a situação na Liga Portugal.

Recorde-se que, por ser menor de idade, o mais recente reforço do FC Porto ainda aguardava a conclusão do processo de transferência junto da FIFA. Por isso, a SAD azul e branca teve de tratar de toda a documentação específica necessária e aguardar depois pela autorização da FIFA, para inscrever o atleta.

A partir daqui, Pietuszewski já pode começar a treinar normalmente junto dos companheiros e já pode ser opção para os jogos. O jogo que se segue é o clássico frente ao Benfica, dos quartos de final da Taça de Portugal, num jogo que está agendado para quarta-feira, no Estádio do Dragão.