O golo do polaco Oskar Pietuszewski no FC Porto-Arouca desta sexta-feira, aos 13 segundos, tornou-se o mais rápido de sempre na história do Estádio do Dragão e também é o mais rápido da presente edição da Liga portuguesa.

O jovem polaco, de novo titular no corredor esquerdo do ataque, deu vantagem aos azuis e brancos no jogo da 24.ª jornada, num lance que só foi validado aos quatro minutos. Estava em posição legal por seis centímetros, no momento da assistência de Victor Froholdt.

Pietuszewski supera, quanto aos golos mais rápidos apontados pelo FC Porto na história do Estádio do Dragão, o que Galeno apontou aos 18 segundos no FC Porto-Rio Ave, a 24 de agosto de 2024. O golo mais rápido no atual recinto dos portistas é de um adversário... e precisamente pelo Arouca: Walter González, na época 2015/16, aos dez segundos. A 7 de fevereiro, o paraguaio que agora tem 30 anos e joga no Sportivo Luqueño fez os dois golos da vitória do Arouca por 2-1 no Dragão (a única do clube na visita aos azuis e brancos). Aboubakar fez o golo do FC Porto nesse encontro.

Além disso, Pietuszewski torna-se, com 17 anos, nove meses e sete dias, o mais jovem estrangeiro de sempre a marcar pelo FC Porto, superando o brasileiro Anderson, que em 2006 marcou com 18 anos e quatro meses.

O golo de Pietuszewski: