A equipa principal do FC Porto deixou uma mensagem a Rodrigo Moreira, atleta dos sub-15 do clube que sofreu um traumatismo crânio-encefálico.



Segundo os dragões, o plantel de Conceição esteve à conversa por vídeochamada com o jogador da formação que foi hospitalizado depois de ter sido atingido por uma bola na cara durante o jogo contra o Vitória de Guimarães.



Rodrigo Moreira prossegue a recuperação depois do susto do passado domingo. Recorde o momento que o jovem do FC Porto foi assistido no relvado: