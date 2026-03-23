FC Porto pode encomendar as faixas de campeão? VOTE AQUI
Dragões triunfaram no reduto do adversário teoricamente mais complicado que teriam até ao fim do campeonato
Dragões triunfaram no reduto do adversário teoricamente mais complicado que teriam até ao fim do campeonato
O triunfo, com reviravolta, sobre o Sp. Braga permitiu ao FC Porto ultrapassar com sucesso um dos maiores obstáculos que teria pela frente até ao fim do campeonato.
A sete jornadas do final da prova, a equipa de Francesco Farioli mantém distâncias para os rivais, sendo que entra na paragem competitiva com 7 pontos de vantagem sobre o Benfica e também sobre o Sporting, que tem um jogo a menos.
Aos azuis e brancos restam quatro jogos em casa (Famalicão, Tondela, Alverca e Santa Clara) e três fora de portas, diante de Estoril, Estrela da Amadora e AVS para defenderem uma vantagem que permite um jogo de margem de erro para o Sporting - que até podem ser dois (pelo confronto direto) se pontuarem em ambos.
Será que, depois da vitória neste domingo, os azuis e brancos têm via aberta para o título que lhes escapa desde 2021/22? VOTE NA SONDAGEM ASSOCIADA AO ARTIGO.