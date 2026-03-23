O triunfo, com reviravolta, sobre o Sp. Braga permitiu ao FC Porto ultrapassar com sucesso um dos maiores obstáculos que teria pela frente até ao fim do campeonato.

A sete jornadas do final da prova, a equipa de Francesco Farioli mantém distâncias para os rivais, sendo que entra na paragem competitiva com 7 pontos de vantagem sobre o Benfica e também sobre o Sporting, que tem um jogo a menos.

Aos azuis e brancos restam quatro jogos em casa (Famalicão, Tondela, Alverca e Santa Clara) e três fora de portas, diante de Estoril, Estrela da Amadora e AVS para defenderem uma vantagem que permite um jogo de margem de erro para o Sporting - que até podem ser dois (pelo confronto direto) se pontuarem em ambos.

Será que, depois da vitória neste domingo, os azuis e brancos têm via aberta para o título que lhes escapa desde 2021/22? VOTE NA SONDAGEM ASSOCIADA AO ARTIGO.