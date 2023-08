João Tavares, avançado de 14 anos, há sete anos no FC Porto, assinou esta quinta-feira o primeiro contrato profissional, numa temporada em que está integrado, pela primeira vez, na equipa de juniores C, com a ambição de chegar à equipa principal.

«Sinto-me feliz, é mais um objetivo concretizado e ainda me faltam as palavras para descrever este momento. Espero chegar à equipa principal do FC Porto, é esse o meu grande objetivo, e sonho ouvir as claques gritarem o meu nome quando marcar golos», destacou o ponta de lança em declarações às plataformas do clube.

João Tavares chegou ao FC Porto em 2016/17, com apenas 7 anos, proveniente do CD Paços de Brandão, e tem objetivos bem definidos para a sua carreira. «Quero dar o meu melhor pela equipa, fazer tudo em prol do grupo, ser campeão nacional e ganhar todos os torneios em que participemos», destacou ainda.