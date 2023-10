Figura: Pepê



Dividiu o protagonismo com Evanilson. A partir da esquerda, Pepê teve liberdade para deambular entre o corredor e o meio-campo e aparecer várias vezes em zonas de finalização. O brasileiro acaba por ser decisivo ao fazer a assistência para o golo que resolveu a partida. No entanto, o extremo ficou a dever a si mesmo, pelo menos, um golo tamanho o número de ocasiões que desperdiçou. O melhor do FC Porto.





Momento do jogo: «São» Diogo evita o empate do Portimonense, minuto 59



O FC Porto ficou a pedir falta sobre Evanilson à entrada da área, mas Nuno Almeida nada marcou e o Portimonense partiu para o contra-ataque. Mais rápido que a defesa portista, Hélio Ventura isolou-se, mas rematou contra um muro chamado Diogo Costa. O o que aconteceu até ao fim do jogo torna ainda mais relevante a intervenção do internacional português.



Outros destaques:





Zé Pedro: quem diria que estava a jogar o primeiro jogo a titular na Liga. Após o duro teste na Luz, o defesa-central fez um belo jogo ao contrário de David Carmo, o seu colega no eixo central. Zé Pedro fez um jogo sem erros, mostrou boas leituras de jogo e somou cortes importantes.



Evanilson: de regresso à titularidade, o brasileiro entrou «cheio de fome» de bola. Em nove minutos, Evanilson desperdiçou duas ocasiões e fez um golo (com alguma felicidade à mistura). Mas o atacante não se limitou a finalizar e associou-se bem com Taremi e Pepê. Embora não apresenta ainda os níveis físicos para manter o rendimento durante 90 minutos, Evanilson foi decisivo



Vinícius Silvestre: o guarda-redes fez uma mão cheia de defesas que mantiveram o Portimonense na discussão do resultado até ao último minuto. Foi o melhor elemento dos algarvios no Dragão.