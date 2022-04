QUE ARRASO!



O FC Porto dizimou o Portimonense. Sete a zero. Sim, leu bem: 7-0.



Claro que o resultado não representa a real diferença entre as duas equipas, mas os algarvios cometeram erros sucessivos que não se admitem a nível profissional. E nem as sete alterações na equipa em comparação com o jogo anterior servem de justificação para Paulo Sérgio.



O parágrafo anterior não retira um ponto ao mérito que os dragões tiveram. Quem diz que a pressa é inimiga da perfeição? Os azuis e brancos provaram que é possível jogar rápido e bem. Depressa chegaram ao conforto no marcador, asseguraram a entrada direta na Champions 2021/22 e voltaram a ganhar terreno para o Sporting na luta pelo título. Além dos 37 milhões de euros garantidos têm como bónus o facto de terem deixado o Benfica matematicamente fora do título.



O Dragão encheu os cofres e a barriga, portanto.



A história do jogo é fácil de contar. O Portimonense resistiu 20 minutos até que sofreu golo numa transição: Grujic e Otávio furaram pelo meio, Fábio Vieira serviu Taremi para uma finalização à meia-volta. Volvidos oito minutos, o sérvio estreou-se a marcar esta temporada na sequência de um canto.



O conforto do marcador não abrandou o FC Porto. Nem Otávio. O internacional português foi mais rápido que Lazaar e acabou travado em falta na área. Taremi não repetiu o que fez na segunda parte em Guimarães e bateu Payam – substituto de Samuel esta noite. Ainda antes do intervalo, Evanilson acrescentou o seu nome à lista de marcadores.



A segunda parte deu para tudo. Sérgio Conceição começou a pensar no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça contra o Sporting e deixou Otávio e Wendell nos chuveiros.



Os dragões mostraram respeito pelo adversário e jogaram o melhor que sabiam e podiam. Por isso, ampliaram novamente a vantagem. Logo aos dois minutos da etapa complementar, Fábio Vieira serviu de bandeja Taremi para o hat-trick.



Sem brio e sem chama, o Portimonense continuou a ver jogar. Só Payam tentou antecipar o canto de Vitinha, mas saiu em falso e Pepe cabeceou para o 6-0. Meia-dúzia em 60 minutos! Impressionante e ao mesmo tempo, confrangedor.



Conceição aproveitou, qual jogo de Taça, para lançar alguns dos habituais não titulares. Toni Martínez, Eustáquio e Francisco Conceição foram a jogo e foi, precisamente, o jovem extremo a assistir Evanilson para o 7-0. O bis do brasileiro surgiu perante a passividade dos algarvios.



O Portimonense esboçou uma reação, se é que se pode chamar de reação, através de Aponza. Diogo Costa, que não havia sido incomodado até então, respondeu com uma boa defesa. De resto, o FC Porto continuou a deleitar-se e teve mais um par de ocasiões para ampliar (ainda mais) o marcador.



1-0, 2-0 ou 7-0. O FC Porto aumenta o recorde de invencibilidade (58 jogos) e segue imparável na Liga e a conquista do título parece poder tornar-se, em breve, um objetivo cumprido. Já o Portimonense, que havia triunfado na Luz, abdicou de lutar pelo jogo, porventura a pensar no encontro com o Moreirense, e acabou a sofrer um resultado que envergonha toda a sua estrutura.