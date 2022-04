Figura: Taremi



Não houve ninguém a jogar mal no FC Porto. Porém, o iraniano justifica o estatuto de figura do encontro pelo hat-trick que anotou. O avançado persa silenciou os críticos com um hat-trick perfeito: abriu o marcador com um pontapé de pé esquerdo à meia-volta, fez o 3-0 de penálti e chegou ao terceiro com um golpe de cabeça perfeito. Depois de ter acabado o jogo anterior a pedir desculpa, Taremi redimiu-se em grande estilo e ouviu o Dragão cantar o seu nome em uníssono.





Momento do jogo: Grujic embala ao Dragão, 28m



Oito minutos depois de ter quebrado a resistência algarvia, o FC Porto fez o 2-0. Na sequência de um canto de Fábio Vieira, Taremi desviou e a bola sobrou para Grujic que fuzilou Payam. O golo foi a cereja no topo do bolo na exibição do sérvio e embalou os azuis e brancos para a goleada da época (até ver).





OUTROS DESTAQUES:



Marko Grujic: voltou a assumir o papel de Uribe e justificou a confiança de Conceição. O sérvio funcionou como um para-brisas, fez a bola circular de um lado ao outro e por dentro do bloco contrário. Iniciou a recuperação no lance que permitiu ao FC Porto desbloquear o marcador, marcou um golo, esteve perto de fazer outro e fartou-se de recuperar bolas em zonas adiantadas. Um jogo notável.



Fábio Vieira: o pé esquerdo do internacional sub-21 voltou a fazer maravilhas. Desta feita, Fábio Vieira jogou como vagabundo no corredor central e deambulou quer pela esquerda, quer pela direita. A posição pouco importa quando se tem um talento tremendo. O jovem portista assistiu duas vezes Taremi - o passe para o 5-0 é de uma precisão incrível - e acumulou pormenores de grande recorte técnico. Chegou aos 15 passes para golo na temporada!



Evanilson: fartou-se de correr em desmarcações para abrir espaço na muralha defensiva do Portimonense. Viu o seu esforço compensado quando o Pepê o deixou na cara do golo e lhe permitiu juntar-se ao banquete portista. Na segunda parte o avançado brasileiro chegou ao bis e ao 20.º golo da época em todas as frentes. Voltou, pois, a formar uma dupla mortífera com Taremi.



Otávio: 45 minutos foram mais do que suficientes para ganhar um lugar entre os destaques do jogo. O internacional português foi omnipresente na primeira parte: apareceu a ganhar bolas à esquerda e no meio e a combinar na direita. Jogou como se estivesse ligado à corrente. Otávio fez as pré-assistências para o 1-0 e para o 3-0 e conquistou o penálti que permitiu a Taremi fazer o 3-0. Voltou a ser o motor da equipa.