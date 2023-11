O FC Porto voltou a trabalhar nesta quarta-feira no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, onde continua a preparar o encontro com o Estoril, que abre a 10.ª jornada da Liga, nesta sexta-feira.

Nesta sessão de treino, Sérgio Conceição não pôde contar com os lesionados Iván Marcano, Zaidu, Wendell, Iván Jaime, Galeno e Gabriel Veron. João Mendes, da equipa B, foi integrado nos trabalhos da equipa principal.



Esta quinta-feira, os vice-campeões nacionais treinam novamente no Olival. Conceição fará a antevisão do encontro com os canarinhos, poderá acompanhar tudo em direto no Maisfutebol.